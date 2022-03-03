Полицейские задержали подозреваемого в фиктивной постановке иностранцев на учет

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Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в столице 39-летнего мужчину, которого подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

По данным ведомства, задержанный поставил на миграционный учет иностранных граждан по месту своего проживания в квартире на улице Марьинский парк. За это злоумышленник получил денежное вознаграждение.

При этом фактически подозреваемый не предоставил жилье иностранцам. В результате мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», которая предусматривает лишение свободы до трех лет. В настоящий момент задержанный находится под подпиской о невыезде.

24 февраля стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике правоохранители выявили факт нарушения миграционного законодательства. 63-летний житель Черкесска в период с января 2021 года по январь 2022 года незаконно зарегистрировал по месту своего жительства 29 иностранцев, среди которых граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.