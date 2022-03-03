Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские задержали подозреваемого в фиктивной постановке иностранцев на учет

Виктория Сикерина

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в фиктивной постановке иностранцев на учет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в столице 39-летнего мужчину, которого подозревают в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

По данным ведомства, задержанный поставил на миграционный учет иностранных граждан по месту своего проживания в квартире на улице Марьинский парк. За это злоумышленник получил денежное вознаграждение.

При этом фактически подозреваемый не предоставил жилье иностранцам. В результате мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», которая предусматривает лишение свободы до трех лет. В настоящий момент задержанный находится под подпиской о невыезде.

24 февраля стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике правоохранители выявили факт нарушения миграционного законодательства. 63-летний житель Черкесска в период с января 2021 года по январь 2022 года незаконно зарегистрировал по месту своего жительства 29 иностранцев, среди которых граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Читайте также:
Происшествия Иностранцы Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте