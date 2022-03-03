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Диетолог Дюваль предостерегла от частого употребления лимонов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Дюваль предостерегла от частого употребления лимонов
Фото: depositphotos

Частое употребление лимонов может грозить проблемами с зубной эмалью. Об этом предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

По словам специалиста, лимон известен своими полезными качествами. Фрукт богат цитрином, который в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет сосуды и предотвращает развитие камней в почках. Но употреблять в пищу лимон слишком часто не стоит.

— Учтите, что кислоты, содержащиеся в лимонах, истончают зубную эмаль. Если фрукт ежедневно употреблять в пищу или часто пить чай с лимоном, то зубы станут чувствительнее к холодному и горячему, — цитирует Анжелику Дюваль «Москва 24».

Кроме того, лимон относится к цитрусовым, которые часто вызывают аллергию. В связи с этим беременным и кормящим женщинам рекомендуется с осторожностью есть данный фрукт.

До этого врач рассказала, какие продукты опасно есть больным коронавирусом. Вероника Байкова объяснила, что COVID-19 запускает в организме человека разные воспалительные процессы. Поэтому он очень опасен для людей с ожирением, диабетом и метаболическим синдромом.

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