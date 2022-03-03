Москвичка хотела купить шаманский бубен и лишилась 12 тысяч рублей

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Неизвестный похитил 12 тысяч рублей у 38-летней москвички под предлогом продажи шаманского бубна. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

По данным ведомства, 4 марта жительница столицы хотела приобрести у неустановленного лица шаманский бубен. Однако злоумышленник втерся в доверие к потерпевшей и украл у нее 12 тысяч рублей.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка.

В этот же день стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего москвича, которого подозревают в краже телевизора, палатки и спального мешка из квартиры друга на юго-востоке столицы. По словам мужчины, его приятель украл из квартиры на Самаркандском бульваре имущество общей стоимостью 20 786 рублей.

Ночью 2 марта четыре молодых человека незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии. Похищенное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.