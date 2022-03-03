ВТБ повышает минимальную ставку по ипотеке

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С 4 марта банк ВТБ повышает минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4 процента. Это связано с ростом ставок на рынке ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в четверг, 3 марта.

Ставки по ранее выданным ипотечным кредитам не изменятся, также сохранены базовые ставки по ипотеке с господдержкой, отметили в организации.

— Это второе повышение ипотечной ставки от ВТБ за эту неделю. 28 февраля банк поднял ставки на 4 процентных пункта, минимальная ставка составила 15,3 процента, — передает ТАСС слова пресс-службы.

Также недавно стало известно, что девелоперы изменили цены на 44 процента квартир в Москве за прошедшие сутки. Уточняется, что такие изменения связаны с ростом ключевой ставки, увеличением спроса на рынке и подорожанием ипотеки.

Утром 28 февраля ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку по ипотеке до 20 процентов — это максимальное в истории значение. Стоит ли торопиться с приобретением жилья в текущих условиях и каких обновлений ожидать в сфере недвижимости — «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.