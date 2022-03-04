Пользователи Facebook начали фиксировать сбои в работе

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В ночь с четверга, 3 марта, на пятницу, 4 марта, пользователи социальной сети Facebook начали фиксировать сбои в работе. Отмечается, что сбои наблюдаются в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

— По состоянию на 01:07 мск зафиксировано 419 отчетов о сбоях в работе соцсети, — говорится на сайте.

Так, большая часть пользователей заметили сбои в работе сайта, а почти 25 процентов — фиксировали проблемы с приложением.

Больше всего сбоев наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.