Южная Корея добилась исключения для своих фирм из санкций США в отношении России

Фото: depositphotos

Южная Корея добилась исключения из санкций Соединенных Штатов Америки против России. Отмечается, что заменой станет собственный экспортный контроль аналогичного уровня. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

Отмечается, что Вашингтон пришел к мнению, что усилия Южной Кореи в плане санкций хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества. Исходя из этого, страна может получить исключение из FDPR.

— Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом, — передает РИА Новости слова из сообщения ведомства.

Данный шаг поможет снизить неопределенность для компаний Южной Кореи, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.

3 марта появилась информация, что власти Южной Кореи хотят добиться от Соединенных Штатов исключений для своих компаний в санкционных мерах против российской технологической отрасли.