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Южная Корея хочет добиться исключений для своих фирм в санкциях США против России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Южная Корея хочет добиться исключений для своих фирм в санкциях США против России
Фото: depositphotos

Власти Южной Кореи хотят добиться от Соединенных Штатов исключений для своих компаний в санкционных мерах против российской технологической отрасли. Об этом в четверг, 3 марта, заявил министр торговли страны Ё Хан Гу.

По его словам, он планирует связаться с высокопоставленными должностными лицами в Штатах, чтобы обсудить данный вопрос.

— Мы также закончим консультации с США относительно нашего участия в международных санкциях против России, — цитирует Хан Гу агентство Yonhap.

Первым о закрытии доступа к передовым технологиям для России сообщил президент США Джо Байден. 24 февраля в ходе пресс-конференции по ситуации на Украине он заявил, что ограничение доступа к технологиям «ударит по важнейшим секторам промышленности» нашей страны и «подорвет ее стратегические амбиции оказывать влияние на мировой арене». В той же речи он отметил, что к санкциям присоединятся Канада, Япония, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и страны Евросоюза (ЕС). Впоследствии каждая из этих стран и ЕС это подтвердили.

По имеющейся на данный момент информации, Россию могут лишить поставок технологий, применяющихся в авиационной сфере и судоходстве; телекоммуникационного, навигационного и криптографического оборудования; полупроводников, лазеров и сенсоров.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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