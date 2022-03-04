Столица сдаст в аренду павильон под размещение кафе в парке «Фили»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

На пересечении улиц Большой Филевской и Минской столичные власти сдают в аренду нестационарный павильон площадью около 90 квадратных метров. Там можно разместить кафе, которое будет привлекать посетителей парка «Фили». Об этом в пятницу, 4 марта, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В 2021 году на торгах город реализовал 71 объект под ведение торговли и открытие пунктов общественного питания в парках — на сумму 15,2 миллиона рублей. Уровень конкуренции в среднем составил три участника на лот. В настоящее время идет заявочная кампания на право размещения кафе в парке «Фили» на западе Москвы, — рассказал он.

По его мнению, в парках города у бизнеса отлично идут дела: высокая посещаемость территорий, их популярность у москвичей сказывается и на количестве клиентов.

В самом сооружении примерно 63 квадратных метра занимает павильон, еще 27 квадратных метров отведены под размещение оборудования и летней веранды. Павильон панорамно остеклен, подключен к электросети и имеет отопительные радиаторы.

Поучаствовать в аукционе на право аренды можно, если подать заявку до 11 марта. Сами торги пройдут 16-го числа того же месяца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Зеленограде столичные власти сдадут в аренду сразу три земельных участка. На их территориях можно будет возвести объекты капитального строительства.