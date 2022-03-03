Столица сдаст в аренду три земельных участка в Зеленограде под капитальное строительство

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Россия, Москва, Зеленоград, Малинская улица Карта всех событий

В Зеленограде столичные власти сдадут в аренду сразу три земельных участка. На их территориях можно будет возвести объекты капитального строительства.

— В 2021 году реализовано 40 участков для ведения коммерческой деятельности, при этом средний уровень конкуренции составил пять участников на лот. В данный момент ведется заявочная кампания на право аренды с последующим возведением капитального объекта по трем лотам в Зеленограде общей площадью 1,4 гектара, — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, арендатор может возвести на участках объекты медицинского, спортивного или культурно-досугового направления. Поучаствовать в аукционах можно, если подать заявку до 18 марта.

Лоты расположены на Малинской, Новокрюковской улицах и улице Александровке. Здесь можно построить торговые центры, медицинские учреждения и физкультурно-оздоровительные комплексы. Подробная информация о выставленных на городские торги объектах, лотовая документация и правила проведения аукционов доступны на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы в 2021 году получили право на строительство легковозводимых спортивных сооружений в столице на 33 участках. Их общая площадь составляет 22,42 гектара. В феврале текущего года власти города передали участки обладателям.