Инвесторы в Москве получили 33 участка для возведения спортивных сооружений

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инвесторы в 2021 году получили право на строительство легковозводимых спортивных сооружений в столице на 33 участках. Их общая площадь составляет 22,42 гектара. В феврале текущего года власти города передали участки обладателям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2020 году их было реализовано вдвое меньше — 14. Сумма ежегодных платежей по договорам 2021 года составит 96,29 миллиона рублей. Высокий интерес к таким аукционам связан с выгодными условиями: инвестор может возводить некапитальные объекты, что менее затратно и гораздо быстрее для запуска бизнес-проекта, — рассказал он.

По его словам, договоры заключаются на 49 лет с процентной ставкой в 0,05 от кадастровой стоимости участка. Победители аукциона могут построить на полученном участке одно из 25 спортивных сооружений, представленных в специальном списке. Они предназначены для различных видов спорта. Все особенности будущих строений прорабатываются и согласовываются со столичными профильными ведомствами, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Переданные инвесторам земельные участки находятся во всех округах столицы, кроме Северо-Восточного и Центрального. Больше всего — на юго-востоке и западе города, восемь и пять территорий соответственно, а также на севере и северо-западе — по четыре участка. Самая крупная площадка — 3,6 гектара — находится на улице Марьинский Парк, а самый маленький участок в 0,13 гектара — в Новомещерском проезде, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого сроки реализации проекта по возведению ледового комплекса в Щербинке в Новой Москве продлили до начала августа 2022 года. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, спортивный объект появится на Новостроевской улице. Площадь ледяного покрытия составит более 5,3 тысячи квадратных метров.