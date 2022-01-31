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Сроки строительства ледовой арены в Щербинке продлили до августа 2022 года

Виктория Сикерина

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Сроки строительства ледовой арены в Щербинке продлили до августа 2022 года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Щербинка, Новостроевская улица Карта всех событий

Сроки реализации проекта по возведению ледового комплекса в Щербинке в Новой Москве продлили до начала августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, спортивный объект появится на Новостроевской улице. Площадь ледяного покрытия составит более 5,3 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство продлили до 1 августа 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году. Учреждение появится на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728. Трехэтажная подстанция будет вмещать в себя 20 автомобилей. Фасад здания выполнят с применением вентилируемых технологий и металлических кассет разных цветов. Для выделения четких углов сооружения специалисты остеклят витражами центральную часть постройки.

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