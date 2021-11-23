Рафик Загрутдинов рассказал о вводе подстанции скорой помощи в Щербинке в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что учреждение появится на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728.

— На сегодняшний день ведется монтаж подсистемы вентилируемого фасада, монтируются внутренние инженерные сети, уже завершены работы по установке оконных блоков, — заявил глава ведомства.

Трехэтажная подстанция будет вмещать в себя 20 автомобилей. Фасад здания выполнят с применением вентилируемых технологий и металлических кассет разных цветов. Для выделения четких углов сооружения специалисты остеклят витражами центральную часть постройки.

На подстанции предусмотрены технические и административные помещения, гардеробные, комнаты отдыха, автомойка, склады для лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, медицинский архив, рекреационный зал, зона амбулаторного приема с перевязочной и многие другие.

22 ноября в Минздраве Московской области рассказали, что в 2021 году специалисты провели ремонт в шестидесяти объектах здравоохранения региона. В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье запущена масштабная программа по ремонту медучреждений.