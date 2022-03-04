Ефимов: Около четырех тысяч парковочных мест появились на месте незаконных автостоянок в столице

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На месте нелегальных автостоянок в столице возвели 65 новых парковок в 2021 году. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2021 году ликвидировано 92 незаконные парковки, 65 из них стали доступны для горожан, которые могут бесплатно припарковать порядка четырех тысяч автомобилей. Незаконными признаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без соответствующей разрешительной документации и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей, — рассказал он.

По его словам, недобросовестные предприниматели используют такие стоянки для получения прибыли, хоть и не вносили плату за аренду в городской бюджет.

Помогать Москве выявлять нарушителей могут и сами горожане, передает официальный сайт мэра столицы. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, для москвичей доступен специальный Telegram-бот «Свободный доступ». Через него они могут обратиться к районному инспектору. Ответ придет в течение трех дней. Специалисты проверят факт нарушения и, если оно подтвердится, примут меры.

Иногда на объектах столичной транспортной инфраструктуры пассажиры могут увидеть нелегальные рекламные объявления. Такая реклама не только портит внешний вид города, но и предлагает услуги непрофессиональных работников. В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о борьбе с незаконными объявлениями.