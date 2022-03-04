Москвичам рассказали о находках реставраторов в особняке на Садовой-Самотечной

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 14с1 Карта всех событий

Специалисты начали реставрировать особняк XIX века на Садовой-Самотечной улице. Дом 14, строение 1 занимает посольство Ливанской республики. В процессе работ было найдено место, где изначально располагался камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля. Объект выставлен в Третьяковской галерее.

Камин создан в шести экземплярах по мотивам былины о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче. Пять из них были декоративными и только камином в этом доме пользовались по назначению — отапливали дом. Вместо реальной печи на ее месте установят копию.

Помимо камина, в доме еще множество удивительных находок. Сусальное золото, альфрейные росписи, фрески, орнаменты и т. д.

— Комплексная научная реставрация этого особняка — долгожданное событие. Ее проводят впервые за всю историю существования памятника. Работы начались в конце прошлого года, впереди еще много сложных задач, решение которых поможет вернуть памятнику его исторический облик, — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что специалисты восстановят все утраченные копии деталей на основе исторических данных, а также приведут в порядок сохранившиеся элементы декора и не только, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом с гостиницей Якова Толстого на улице Арбат в центре Москвы в этом году. Здание возвели в начале прошлого века. В рамках работ предусмотрена реставрация фасадов, подъезда, крыши и инженерных систем.