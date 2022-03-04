Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти миллион «квадратов» недвижимости ввели на юге столицы в 2021 году

Михаил Алимов

Город
Почти миллион «квадратов» недвижимости ввели на юге столицы в 2021 году
Фото: Pixabay

В ЮАО столицы за 2021 ввели в эксплуатацию более 994 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— На территории Южного административного округа в 2021 году ввели в эксплуатацию 45 объектов капитального строительства общей площадью более 994 тысяч квадратных метров, из них жилой площади — более 456 тысяч квадратных метров, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам главы ведомства Игоря Войстратенко, в эксплуатацию введены семь домов по программе реновации жилья. Все необходимые документы готовы и для трех зданий в проблемном жилом комплексе «Царицыно».

Специалисты Мосгосстройнадзора контролировали 173 объекта на юге города. Они провели 175 проверок, в ходе которых обнаружили более 3,8 тысячи нарушений. Из них 1 015 нарушений относились к качеству строительно-монтажных работ. За год строителей суммарно оштрафовали на 47 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Новой Москве в 2021 году ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства, общая площадь которых составила 1,97 миллиона квадратных метров. Такие результаты почти вдвое превышают показатели 2020 года, когда в эксплуатацию ввели 2,9 миллиона «квадратов» построек.

Читайте также:
Статистика Недвижимость Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте