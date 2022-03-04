Почти миллион «квадратов» недвижимости ввели на юге столицы в 2021 году

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В ЮАО столицы за 2021 ввели в эксплуатацию более 994 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— На территории Южного административного округа в 2021 году ввели в эксплуатацию 45 объектов капитального строительства общей площадью более 994 тысяч квадратных метров, из них жилой площади — более 456 тысяч квадратных метров, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам главы ведомства Игоря Войстратенко, в эксплуатацию введены семь домов по программе реновации жилья. Все необходимые документы готовы и для трех зданий в проблемном жилом комплексе «Царицыно».

Специалисты Мосгосстройнадзора контролировали 173 объекта на юге города. Они провели 175 проверок, в ходе которых обнаружили более 3,8 тысячи нарушений. Из них 1 015 нарушений относились к качеству строительно-монтажных работ. За год строителей суммарно оштрафовали на 47 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Новой Москве в 2021 году ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства, общая площадь которых составила 1,97 миллиона квадратных метров. Такие результаты почти вдвое превышают показатели 2020 года, когда в эксплуатацию ввели 2,9 миллиона «квадратов» построек.