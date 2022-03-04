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Андрей Бочкарев рассказал, как развивается строительная отрасль Москвы

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев рассказал, как развивается строительная отрасль Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительная отрасль столицы на 95 процентов независима от внешних источников материалов. Город давно ведет работы по импортозамещению, что приносит плоды. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При этом все основные материалы — металл, бетон, фанера — российского производства. Импорт касается только отдельных образцов техники и оборудования, некоторых отделочных материалов, без которых можно обойтись, — рассказал он.

По его словам, столица обеспечена всем необходимым и для строительства метро. В текущем году будет введена в эксплуатацию Большая кольцевая линия (БКЛ). Там достроят девять оставшихся станций, кроме того, специалисты продлят радиальные ветки подземки. Не планируют снижать и темпы строительства дорог.

Бочкарев отметил, что в планах у города — как можно быстрее достроить объекты в рамках Адресной инвестиционной программы. Столичная недвижимость остается привлекательной инвестицией, и власти стараются это поддерживать, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Стройка всегда дает мультипликативный эффект для экономики города. Безусловно, сложившаяся обстановка привносит определенную турбулентность в различные вопросы, в том числе экономические. Однако детально обсуждать изменение цен на рынке и их влияние на ситуацию пока преждевременно. Меры поддержки спроса будут разработаны и реализованы. Наша отрасль готова к любым сценариям, — резюмировал он.

Накануне председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что соглашения о строительстве социальных объектов между застройщиками и Москвой должны быть обязательными. Он отметил, что в таких соглашениях необходимо четко и жестко прописать основные пункты, связанные с приоритетом строительства объектов социальной инфраструктуры.

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