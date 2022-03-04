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Сотрудник МЧС рассказал об опасных участках на льду водоемов

Ирина Игнатенко

Общество
Сотрудник МЧС рассказал об опасных участках на льду водоемов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во время прогулок у водоемов необходимо обращать внимание на опасные места, которые могут быть на весеннем льду. Так, темные пятна на льду говорят о его непрочности. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам, с наступлением весны и потеплением на водоемах складывается довольно опасная ситуация из-за таяния льда.

— Опасные места на льду водоема — это площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или какими-то другими объектами, — рассказал он в комментарии РИАМО.

Зачастую на водоемах толщина льда неоднородна и на некоторых участках может быть меньше семи сантиметров. А это значит, что выходить на такие участки опасно.

Он отметил, что жители региона, которые увлекаются зимней рыбалкой, должны соблюдать осторожность и заранее ознакомиться с информацией относительно толщины льда на конкретных водоемах.

Ранее Сергей Полетыкин рассказал, что более 130 населенных пунктов Подмосковья могут попасть в зону паводка.

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