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Более 130 населенных пунктов Подмосковья могут попасть в зону паводка

Ирина Игнатенко

Общество
Более 130 населенных пунктов Подмосковья могут попасть в зону паводка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С приходом весны и наступлением сезонных паводков в зоне подтопления могут оказаться более 130 населенных пунктов в 30 городских округах Московской области. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам, в зоне подтопления могут оказаться 6085 жилых домов, в которых проживают до 32 тысяч человек.

Он добавил, что повышение уровня воды может также затронуть более пятидесяти участков дорог протяженностью свыше 26 километров в городских округах Бронницы, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Раменский, Рузский, Ступино.

Он отметил, что в области составлен план действий, выполнены все подготовительные мероприятия к паводковому периоду, передает РИАМО.

Чтобы избежать негативных последствий, в области проводят проверку готовности гидротехнических сооружений к пропуску большой воды. На сегодняшний день общее число гидротехнических сооружений в регионе составляет более полутора тысяч единиц.

В марте и апреле будет продолжен мониторинг паводковой обстановки.

До этого климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето.

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