Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето

Ирина Игнатенко

Общество
Климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал «Москве 24», как повлияет теплая зима на весну и лето.

Эксперт отметил, что здесь нужно смотреть на то, какой будет весна.

— Когда много снега, то, как правило, весна становится «быстрой» из-за того, что снег держит холод. А потом, когда температура сильно поднимается, снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим, — пояснил Карнаухов.

Если весна «медленная», то снег сходит постепенно, впитывается в почву. Тогда лето становится влажным и относительно прохладным.

Эксперт также добавил, что продолжается глобальное потепление, средняя температура поверхности земли растет. Но вместе с этим наблюдается изменение картины течений Северной Атлантики. Так, хуже стал работать Гольфстрим — вся система течения, которая переносит в сторону европейских стран тропическое тепло.

До этого ученые заявили, что развитие атомной энергетики позволит снизить выбросы парниковых газов.

Читайте также:
Климат климатологи весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте