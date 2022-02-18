Климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал «Москве 24», как повлияет теплая зима на весну и лето.

Эксперт отметил, что здесь нужно смотреть на то, какой будет весна.

— Когда много снега, то, как правило, весна становится «быстрой» из-за того, что снег держит холод. А потом, когда температура сильно поднимается, снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим, — пояснил Карнаухов.

Если весна «медленная», то снег сходит постепенно, впитывается в почву. Тогда лето становится влажным и относительно прохладным.

Эксперт также добавил, что продолжается глобальное потепление, средняя температура поверхности земли растет. Но вместе с этим наблюдается изменение картины течений Северной Атлантики. Так, хуже стал работать Гольфстрим — вся система течения, которая переносит в сторону европейских стран тропическое тепло.

До этого ученые заявили, что развитие атомной энергетики позволит снизить выбросы парниковых газов.