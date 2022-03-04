Эксперт посоветовал на время отложить покупку строящегося жилья

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Людям, которые рассматривают покупку строящегося жилья, лучше отложить заключение сделки до стабилизации экономической ситуации в стране. Такое заявление сделал проректор НИУ МГСУ, профессор, доктор экономических наук Кирилл Кулаков.

По словам эксперта, ключевая ставка Центробанка в 20 процентов является запредельной для отрасли строительства. В связи с этим частные девелоперские проекты могут поставить на паузу до изменения ситуации на кредитном рынке.

Кулаков добавил, что в ближайшее время может вырасти стоимость стройматериалов, что увеличит риски покупателей жилья на этапе незавершенного строительства.

При этом специалист отметил, что в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация даст толчок к развитию строительной промышленности.

— В долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация даст толчок к развитию нашей строительной промышленности, что, вполне возможно, благоприятно скажется на доступности недвижимости для россиян. В ближайшее время стоимость новостроек вырастет. В этой ситуации инвестиционная активность переместится на вторичный рынок, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в комментарии «ВМ» пояснил, может ли Банк России (ЦБ) зафиксировать курс рубля из-за его высокой волатильности.