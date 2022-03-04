Ефимов: Специалисты продолжают реставрировать бывший доходный дом на Остоженке

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Россия, Москва, улица Остоженка, 42/2 Карта всех событий

В столице продолжается реставрация бывшего доходного дома 42/2 на улице Остоженке. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Продолжается реставрация доходного дома: отремонтирована кровля, произведена первичная покраска фасадов. Сегодня здание функционирует как многоквартирный жилой дом, — рассказал он.

По его словам, всего с 2020 года в городе обнаружили более 2,2 тысячи ветхих строений. Из них привели в порядок 54 объекта, еще 134 — снесли. Остальные строения ремонтируют, демонтируют и ожидают составления дорожной карты дальнейших действий.

Реставрируемый дом построен в 1842 году по проекту архитектора Николая Струкова. Через два года им стала владеть княгиня Зоя Волконская, а еще через 20 лет хозяйкой стала Мария Голубицкая, здорово поменявшая его облик.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в доме не проводились восстановительные работы уже долгое время. Поэтому в 2019 году Мосгорнаследие выдало технический акт, согласно которому дом должны восстановить до конца 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В прошлом году здание площадью 1167 квадратных метров вошло в периметр работ с ветхими объектами Госинспекции по недвижимости, после чего были инициированы совместные совещания с профильными ведомствами по вопросу приведения объекта в надлежащее состояние. В результате была утверждена дорожная карта по его реставрации. Целенаправленная работа по выявлению на территории Москвы ветхих и аварийных строений ведется контрольным ведомством с августа 2020 года, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

28 февраля реставраторы показали, как восстанавливают декор знаменитой булочной Филиппова на Тверской улице. Работы завершатся в 2023 году.