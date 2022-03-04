Нумеролог рассказала, каким будет март 2022 года

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Нумеролог и психолог Эндже Гарифуллина составила прогноз, как сложится март 2022 года.

По словам эксперта, в марте будет преобладать вибрация цифры «9» (2+0+2+2 - число года + 3 — число месяца). В этот период необходимо оказывать помощь другим людям, проявлять гибкость в общении, прислушиваться к чужим просьбам и советам.

При этом от­давая, не стоит ждать немедленной благод­арности или практиче­ских результатов.

Также месяц март хо­рош, для подведения итогов, осознаний и трансформации. Можно составить планы до конца года, а затем начать их реализацию. Перед этим стоит проанализировать прошлые месяцы, понять ошибки, правильные и ошибочные действия.

Также, вибрация девятки означает большой потенциал и возможность себя проявить, сообщает argumenti.ru.

До этого астропсихолог Ирина Булгакова назвала даты рождения людей, которым повезет в 2022 году. По ее словам, год обещает стать успешным для рожденных в следующие даты: с 9 по 13 января, с 7 по 12 февраля, с 9 по 14 марта, с 9 по 14 мая, с 10 по 16 июля, с 11 по 16 августа, с 12 по 15 сентября и с 11 по 15 ноября.