«Один из самых некрасивых людей на Земле»: Цискаридзе раскритиковал свою внешность

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Николай Цискаридзе, 20 лет блиставший на сцене Большого театра, признался, что никогда не был доволен своей внешностью.

— Я считаю себя одним из самых некрасивых людей на Земле, — рассказал артист.

По его словам, в подростковом возрасте он испытывал множество комплексов из-за своих темных волос, так как мечтал быть «белокурым и голубоглазым».

К своим 48 годам Цискаридзе научился принимать свою внешность спокойно и не планирует «бороться за молодость». Он не понимает мужчин, готовых в схватке с возрастом красить волосы и делать подтяжки.

После окончания карьеры артист перестал строго следить за питанием и иронизирует над наметившейся полнотой.

— Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги все той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам, — цитирует Цискаридзе «СтарХит».

Бывшему премьеру Большого театра Николаю Цискаридзе в декабре исполнилось 48 лет, но он до сих пор не смог устроить личную жизнь. Дома его ждут только кошки, которых он нежно называет детьми. Артист объяснил, почему не хочет иметь наследников.