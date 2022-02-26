Цискаридзе рассказал, почему не хочет иметь детей

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Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе в декабре отметил 48-летие, но до сих не смог устроить личную жизнь. Дома его ждут только любимые кошки Габриель и Габриела, которых он ласково называет детьми. Артист объяснил, почему не хочет иметь наследников.

Он считает, что кровное родство не является гарантом близких отношений.

— У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, что, во-первых, ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды. Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает, — заявил Цискаридзе.

Знаменитость добавил, что порой наследники превращаются для родителей в большое разочарование.

— Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: «Зачем?». У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю, — признался хореограф в интервью изданию Psychologies.

Цискаридзе называет своими детьми и студентов Академии имени Вагановой, ректором которой является уже много лет. Он воспитывает в них не только профессиональных артистов балета, но и достойных людей.

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что на передаче «Танцы со звездами» он предпочел бы находиться на месте ведущего, а не в жюри. По его словам, несомненное преимущество ведущего — он не обязан высказывать собственное мнение.