Эндокринолог дала советы, как снизить аппетит на диете

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Врач-диетолог, эндокринолог Анна Павлова рассказала о том, как избежать срывов на диете и назвала способы борьбы с повышенным аппетитом.

По словам доктора, важно в рацион включать достаточно белка: именно он дает чувство сытости.

— Белковые продукты нужно есть на завтрак, обед и ужин. Например, утром яйца, курица на бутерброды или слабосоленая рыба. На обед можно поесть грибов с гречкой и свежим салатом. Это даст сытость. Также важно рассчитать норму белка в сутки, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

При этом, необходимо есть достаточное количество еды — до 500 граммов у женщин в один прием и до 600 граммов у мужчин. Размер порции должен быть достаточным.

— Важна не только калорийность, но и состав диеты. Нельзя забывать об овощах и фруктах. Если вы ограничиваете жиры и углеводы, то к вечеру у вас возрастает голод. Это значит, что авокадо, фрукты и углеводы вы должны есть утром и в обед. Приемы пищи должны быть полноценными, тогда к вечеру нет дикого голода, — объяснила доктор.

Она подчеркнула, что при повышенном аппетите важно проверить уровень гормонов, так как возросший пролактин может способствовать обострению чувства голода.

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