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Диетолог Соломатина раскрыла рецепты блинов с необычной начинкой

Рафаэль Залян

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Масленица Еда
Общество
Диетолог Соломатина раскрыла рецепты блинов с необычной начинкой
Фото: Pexels

Диетолог Елена Соломатина отметила, что очень важную роль при приготовлении блинов играет не только мука, но и начинка.

По ее словам, лучше сдобрить выпечку тушеными овощами, несладкими ягодами или медом.

— Также можно готовить блины с припеком: например, берется яблоко или груша, разрезается пополам, кладется на разогретую сковороду и заливается блинным тестом. В результате получается диетический продукт. Клетчатка от яблока компенсирует микроэлементы, которые были утрачены в блине при термической обработке, и вы получаете очень вкусный и необычный десерт, которым можно удивить во время Масленицы, — уточнила эксперт.

Молоко, которое входит в основу выпечки, является тоже довольно калорийным продуктом, поэтому его следует заменить на сок или минеральную воду:

— Можно, например, взять томатный сок, тогда не понадобится добавлять сахар, так как в напитке он уже имеется. С томатным соком блины получаются немного острее и с красивым оттенком. На минералке тоже получается очень хорошо и вкусно, не хуже, чем на молоке. К тому же это диетические рецепты.

Масленица в этом году началась 28 февраля. Продлится она до 6 марта. После этого начнется Великий пост, во время которого запрещается есть продукты животного происхождения, сладости, полуфабрикаты, рыбу (кроме установленных дней), фастфуд и выпечку. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, кому можно есть блины на Масленицу и какие масленичные лакомства будут считаться правильными.

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