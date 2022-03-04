Рвота, боль в груди и головокружение: психолог рассказала, как распознать паническую атаку

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Приступу панической атаки подвержены как подростки, так и пожилые люди. Произойти он может в любом месте, если возникнут необходимые для этого условия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Марина Гладышева.

По ее словам, возникновение необъяснимой тяжелой тревоги, которую и называют панической атакой, возможно лишь в том случае, если ваша психика максимально истощена.

— Распознать первый признак панической атаки можно легко. У человека возникает повышенное чувство тревоги, которое сопровождается учащенным сердцебиением, страхом, рвотными позывами, болью в груди и головокружением, — уточнила Гладышева.

Эксперт отметила, что приступ длится недолго — от двух до десяти минут. Именно это и отличает паническую атаку от иных форм психических расстройств.

— Атака не бывает разовой. Она может повторяться из-за различных стрессовых состояний и внешних факторов, которые могут вызывать у пациента тревогу, — сказала спикер. — Справиться самому со своей панической атакой гораздо сложнее, чем, например, помочь коллеге, у которого она произошла. Я советую не доводить себя до такого состояния и при первых же признаках обратиться к помощи специалиста.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что панические атаки никогда не возникают беспричинно — их появлению пациент «обязан» внутренним страхам и тревогам, которые его давно мучают:

— При проявлении атаки следует принимать медикаментозное лечение, назначенное специалистом. Следует применять более глубокие практики, искать причину, которая способствует возникновению паники. Поймите, атака — это не какой-то отдельный и не связанный ни с чем процесс. Это некое следствие более тяжелых эмоциональных травм. Хочется отдельно отметить, что подвержены сегодня панической атаке и подростки, и пожилые пациенты. Особенно в период пандемии и нестабильной обстановке в мире, — продолжила эксперт.

Психолог добавила, что только комплексное лечение с помощью препаратов и проработка страхов помогут улучшить состояние больного и позволят уменьшить количество приступов.