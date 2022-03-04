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Психотерапевт дала пять советов для борьбы со стрессом

Ирина Игнатенко

Общество
Психотерапевт дала пять советов для борьбы со стрессом
Фото: Pexels

О том, как вернуть контроль над своей жизнью в нестабильное время, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Надежда Панова.

В первую очередь эксперт посоветовала не поддаваться паническим настроениям. Необходимо взять себя в руки и мыслить рационально. Стоит перенести фокус внимания на свою семью, работу. В состоянии паники человек часто совершает необдуманные поступки, о которых потом будет жалеть.

Психотерапевт отметила, что стоит думать только о том, на что вы можете реально повлиять.

Также Панова посоветовала ограничить просмотр новостей, сидение в чатах и группах соцсетей. Поток разнообразной и противоречивой информации может стать дополнительным источником стресса.

По словам эксперта, не стоит пытаться искать спасение в алкоголе и других одурманивающих веществах. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Если самостоятельно не удается справиться с негативными эмоциями, то не нужно стесняться обращаться за профессиональной помощью.

— У многих людей сейчас «поплыла» психика, и профессиональная помощь стала востребована как никогда. В этом есть и свой плюс: огромный спрос на услуги психиатров и психотерапевтов говорит о том, что люди осознают свои проблемы и делают все, чтобы решить их, — отметила Панова в комментарии РИАМО.

До этого семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как справиться с весенней хандрой.

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