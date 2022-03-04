Названо оптимальное количество шагов в день для сохранения здоровья

Фото: Pexels

До недавнего времени считалось, что для поддержания здоровья и активного долголетия человеку необходимо ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов в сутки. Но новые исследования американских ученых опровергли это утверждение.

Ученые проанализировали результаты пятнадцати исследований, охватывающих десятки тысяч людей, проживающих на четырех континентах.

По мнению специалистов, оптимальным количеством для поддержания здоровья являются шесть тысяч шагов в сутки. Также стоит делать поправку на возраст: молодым людям рекомендуется ходить больше, чем лицам преклонного возраста.

По словам специалистов, риск смертности постепенно снижается по мере увеличения количества шагов в день, но на определенном этапе эта корреляция выравнивается, поэтому нет смысла в ежедневном превышении нормы, передает «МИР 24».

До этого эксперт в области коррекции фигуры и фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», каким спортом нужно заняться, чтобы съеденные на Масленицу блины не отразились негативно на фигуре.

Источник: mir24.tv