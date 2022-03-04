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Фитнес-тренер перечислил лучшие виды спорта для похудения после Масленицы

Рафаэль Залян

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Фитнес-тренер перечислил лучшие виды спорта для похудения после Масленицы
Фото: Pixabay

Эксперт в области коррекции фигуры и фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», каким спортом нужно заняться, чтобы съеденные на Масленицу блины не отразились негативно на фигуре.

— Съели, например, пять блинов, лучше потом сходить на пробежку в зал или на любую кардиотренировку. Займитесь гимнастикой, физической культурой, быстрой ходьбой, чтобы не накапливать эти килограммы, — посоветовал эксперт.

Он объяснил, что энергия, полученная от блинов, в этом случае переработается не в жир, а пойдет на выполнение силовых нагрузок.

Кроме того, среди способов снизить количество калорий тренер назвал купание в бассейне или поездку на велосипеде. Во время таких тренировок, по его словам, задействуются все мышцы тела и сжигается максимальное число калорий.

Виталий Фатеев напомнил, что привести в порядок состояние желудка и похудеть поможет правильный рацион питания с достаточным количеством белков, углеводов, витаминных комплексов, овощей, фруктов, полезных сортов мяса и клетчатки.

Собеседник «ВМ» пояснил, что следует питаться часто и дробно. В рационе должно быть три полноценных приема пищи и перекусы между ними. Он также отметил важность соблюдения питьевого режима и гигиены сна.

Разгрузочные дни и детоксы никак не улучшают состояние здоровья и не влияют на снижение избыточного веса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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