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Медики назвали два необычных симптома диабета

Ирина Игнатенко

Общество
Медики назвали два необычных симптома диабета
Фото: depositphotos

Медики рассказали, что такое заболевание как диабет может иметь неявные признаки. Иногда болезнь проявляется на коже. Появление необычных темных пятен и локализованный зуд могут указывать на высокий уровень сахара в крови.

При диабете темные пятна могут возникать в складках кожи, например в подмышках, на задней части шеи и в паху. Кроме того, эти участки не только темнеют, но и меняют свою текстуру. Пятна становятся утолщенными и бархатистыми на ощупь. Чаще всего такие пятна возникают у людей, имеющих проблемы с весом.

Локальный зуд является еще одним проявлением высокого уровня сахара в крови. Это зуд сохраняется на протяжении долгого времени. Подобный симптом может быть вызван дрожжевой инфекцией, сухостью кожи, которые распространены при диабете. Основной дискомфорт может ощущаться в нижней части ног. Зуд может быть вызван нарушением кровообращения, передает издание «Профиль».

До этого доктор медицинских наук Уве Воллина рассказал, что диабет, помимо таких симптомов, как повышенный уровень сахара в крови, голод, потеря веса, проявляется и через скрытые симптомы, в частности через цвет бровей.

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