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Названы пять фруктов, помогающие снизить холестерин и очистить сосуды

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы пять фруктов, помогающие снизить холестерин и очистить сосуды
Фото: Unsplash

Диетологи из Франции перечислили пять фруктов, которые следует добавить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина и очистить сосуды.

Среди них — авокадо, которое является кладезем полезных веществ. Оно содержит мононенасыщенные жиры, способные поддержать здоровье сердца, а также витамин B3, или ниацин, помогающий контролировать уровень холестерина.

Также эксперты советуют регулярно употреблять красный грейпфрут. Этот фрукт также позволит снизить холестерин и помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет содержащихся в нем антиоксидантов.

Стеролы, содержащиеся в апельсинах, также снижают уровень холестерина. Для этой цели, по убеждению диетологов, подойдет и свежевыжатый сок из фрукта.

Эксперты также считают, что снизить уровень триглицеридов позволит ежедневное употребление десяти ягод клубники или черники.

В список наиболее полезных фруктов специалисты включили и яблоки. Их кожура за счет содержания клетчатки поможет бороться с жиром и холестерином. Кроме того, яблоки богаты антиоксидантом кверцетином, который успокаивает затрудненное дыхание и помогает легким. Есть мнение, что один съеденный фрукт отодвигает на один день визит к врачу, пишет Пятый канал.

До этого диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что частое употребление лимонов может грозить проблемами с зубной эмалью.

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