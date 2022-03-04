Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач предупредила, что лишний вес может вызвать у детей «взрослые» болезни

Араз Салехов

Общество
Врач предупредила, что лишний вес может вызвать у детей «взрослые» болезни
Фото: depositphotos

У детей с лишним весом могут возникнуть «взрослые» болезни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева.

По ее словам, у подростка могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, с состоянием суставов, бронхолегочные заболевания, а также преддиабетное состояние и неалкогольная жировая болезнь печени.

Врач считает, что родителям стоит учитывать важность нормального телосложения у их ребенка, поскольку это влияет на качество и продолжительность жизни. Пырьева заявила, что неправильный рацион питания и сидячий образ жизни должен заставить родителей задуматься об оптимизации режима питания ребенка.

— Правильный рацион сам по себе уже оптимизирует массу тела, ограничительные диеты в большинстве случаев не требуются. А с учетом того, что организм еще растет, показатели индекса массы тела выравниваются значительно быстрее, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Психолог Марина Гладышева рассказала «ВМ», что очень часто причиной лишнего веса становятся эмоции: например, стрессы или недовольство жизнью. Как отметила специалист, очень показательным примером стала пандемия: когда она только началась, люди массово закупали еду. Психолог обратила внимание, что постоянное недовольство жизнью тоже может привести к набору веса.

Читайте также:
Здоровье Правильное питание Похудение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте