Врач предупредила, что лишний вес может вызвать у детей «взрослые» болезни

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У детей с лишним весом могут возникнуть «взрослые» болезни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева.

По ее словам, у подростка могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, с состоянием суставов, бронхолегочные заболевания, а также преддиабетное состояние и неалкогольная жировая болезнь печени.

Врач считает, что родителям стоит учитывать важность нормального телосложения у их ребенка, поскольку это влияет на качество и продолжительность жизни. Пырьева заявила, что неправильный рацион питания и сидячий образ жизни должен заставить родителей задуматься об оптимизации режима питания ребенка.

— Правильный рацион сам по себе уже оптимизирует массу тела, ограничительные диеты в большинстве случаев не требуются. А с учетом того, что организм еще растет, показатели индекса массы тела выравниваются значительно быстрее, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Психолог Марина Гладышева рассказала «ВМ», что очень часто причиной лишнего веса становятся эмоции: например, стрессы или недовольство жизнью. Как отметила специалист, очень показательным примером стала пандемия: когда она только началась, люди массово закупали еду. Психолог обратила внимание, что постоянное недовольство жизнью тоже может привести к набору веса.