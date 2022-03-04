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Психолог назвала пять способов избавиться от тревоги перед сном

Лала Манушакян

Общество
Психолог назвала пять способов избавиться от тревоги перед сном
Фото: Pexels

Психолог Анна Белявская рассказала, как справиться с тревогой и беспокойством перед сном.

— За внимание у нас отвечает передняя часть поясной извилины — это область между полушариями. И у тревожных людей активность этой части мозга увеличена, — поясняет специалист.

Возникновение тревожных мыслей происходит в подсознании человека. По мнению психолога, каждый переваривает информацию по-своему. Это связано с психологическими факторами отдельно взятого индивидуума.

— Один из патологических способов — это подавление. Когда человек пытается убедить в первую очередь, конечно, себя и показать другим, что у него все в порядке, — объясняет Белявская.

Второй способ, по словам эксперта, — это руминация, то есть регулярное прокручивание пережитых моментов. Например, мысли о том, какое мнение о человеке имеют окружающие.

В таких случаях психолог советует делать глубокие и медленные вдохи и выдохи, лежа на кровати, а также перейти на размеренное дыхание, которое поможет расслабиться и снять нервозность.

Еще один действенный способ быстро успокоиться — это медитация. За пять минут до сна найдите тихое и укромное место в доме, закройте глаза, прислушивайтесь к мыслям и не контролируйте их поток.

В беседе с Пятым каналом Белявская также порекомендовала чаще проветривать комнату, выходить на вечернюю прогулку, пить горячий чай с мятой или ромашкой, а также отказываться от гаджетов за два часа до сна.

По словам психолога, такие советы помогут снизить тревогу и улучшат качество сна.

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