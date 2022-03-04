Андрей Бочкарев сообщил, что на Южной рокаде построили подземный переход

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южная рокада Карта всех событий

На пересечении улиц Верхние поля и Марьинский Парк в столице построен и введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных групп граждан подземный переход сделает улицу Верхние Поля более безопасной для пешеходов и позволит увеличить ее пропускную способность, — рассказал он.

По его словам, в январе этого года досрочно завершилась реконструкция МКАД на участке от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Это позволило снизить нагрузку на южную и юго-восточную части МКАД.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на четвертом участке Южной рокады предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью более 3,3 километра. Кроме того, улица Верхние поля станет шестиполосной.

— На сегодняшний день готовность четвертого участка Южной рокады составляет 40 процентов, здесь ведется устройство теплосети, строительство противопожарной стены, а также вынос инженерных коммуникаций, — заявил он.

Кравцов также сообщил, что весной благоустроят прилегающие к участку территории. В том числе высадят восемь гектаров газонов, примерно 630 деревьев и более 21 тысячи кустарников.

14 февраля мэр города Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года. По словам главы столицы, в текущем году завершат строительство первой очереди Московского скоростного диаметра (МСД) — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.

Также в 2022 году планируется соединить МСД с Южной рокадой. Это позволит столичным автомобилистам добраться в любой район города, не загружая МКАД и ТТК.