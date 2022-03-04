Новый сервис заработал на платформе «Мой экспорт»

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На платформе «Мой экспорт» заработал новый сервис «Профессионалы экспорта». Он объединяет в себе логистические, юридические и аналитические компании в области экспорта вместе с производителями товаров и поставщиками услуг.

Работает сервис просто — производитель или поставщик обращается за необходимой услугой и ему находят необходимых исполнителей. Причем выбор остается за самим пользователем. Ему предоставляют несколько наиболее подходящих под задачу кандидатур.

Для каждой задачи разработан стандарт, в котором определяются объем работ, этапы и правила ее оказания. Процесс полностью автоматизирован и происходит под контролем Российского экспортного центра. Время составления заявки займет всего несколько минут.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные предприятия за 11 месяцев 2021 года поставили на 29,5 процента больше канцелярских товаров за рубеж, чем за аналогичный период 2020 года. Больше всего товаров экспортировали в Белоруссию, Латвию и Казахстан. Вместе с Киргизией и Арменией они покупают 80 процентов производимых канцтоваров в столице.