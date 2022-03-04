Почти четыре тысячи случаев незаконной рекламы на транспорте обнаружили в Москве в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» за 2021 год обнаружили почти четыре тысячи случаев размещения незаконной рекламы на объектах транспорта. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил глава компании Владислав Султанов.

Более 3,5 тысячи компаний и физических лиц привлекли за это к ответственности.

— В Москве установлены единые правила размещения рекламы, в соответствии с которыми расклейка листовок, объявлений и других материалов на объектах транспортной инфраструктуры запрещена. Только с начала года инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» выявили почти 1 тысячу случаев незаконной рекламы, административные меры применены почти к 100 организациям и частным лицам, — рассказал он.

Физическим лицам за такую рекламу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица могут заплатить от 35 до 50 тысяч, а юридическим лицам грозит потеря от 50 до 150 тысяч рублей.

Как отметил Султанов, незаконная реклама опасна тем, что наносит экономический ущерб, часто развешивается мошенниками и портит внешний вид города.

— Для пресечения незаконной деятельности ежедневно проводятся мониторинги, рейды, — заключил он.

До этого в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о борьбе с незаконными объявлениями.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года специалисты ликвидировали почти тысячу единиц такой рекламы, а в 2021 году — четыре тысячи. Также порядка 100 физических лиц и компаний были привлечены к ответственности за нарушение закона.