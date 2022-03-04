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Более 90 шоколадок и 14 банок кофе украли из магазина на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Более 90 шоколадок и 14 банок кофе украли из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Ранее судимая 30-летняя женщина задержана по подозрению в краже шоколадок и кофе из продуктового магазина на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился сотрудник магазина на Новочеркасском бульваре с заявлением, что при проверке он выявил недостачу 95 упаковок шоколада и 14 банок кофе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Позднее по подозрению в совершении преступления была задержана 30-летняя ранее судимая приезжая. Общая сумма похищенного составила 5975 рублей.

1 марта жительница Зеленограда попыталась тайно вынести из магазина 16 пачек масла на сумму более четырех тысяч рублей.

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