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Северный циклон: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные весны

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Северный циклон: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные весны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Предстоящие праздничные выходные в столичном регионе окажутся холодными и пасмурными с отрицательными температурными показателями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, несмотря на то, что в Москве уже началась календарная весна и особенно в праздничные дни многие ожидают теплой погоды, ее, к сожалению, не будет:

— 5 и 6 марта погоду в столичном регионе будет определять северный циклон, который принесет небольшие заморозки в ночные часы и погодные условия, которые будут ниже климатической нормы.

В субботу, 5 марта, в течение суток ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица. Ночью минус 1–3 градуса, днем минус 1 — плюс 1, ветер северный, умеренный. В воскресенье, 6-го числа, в ночные часы столбики опустятся до минус 3–5 градусов, днем от нуля до плюс 2, ветер западный, умеренный.

В понедельник, 7 марта, в Москву начнет поступать циклон с северо-востока, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Ночью ожидается минус 3–5, а днем — 1–3 градуса с положительными значениями. В этот день будет дуть сильный северо-западный ветер.

— 8 марта, вопреки ожиданиям, окажется самым холодным днем праздничных выходных. В ночное время суток столбики термометра опустятся до минус 3–5 градусов, днем эти значения сохранятся. Кроме того, будет ветреная и морозная погода.

В заключение собеседник «ВМ» добавил, что в первый рабочий день после праздников, 9 марта, погодные условия ухудшатся еще сильнее и среднесуточная температура приблизится к значениям минус 6–10 градусов.

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