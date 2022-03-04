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Звезда «Кухни» Богатырев устроил недельную голодовку на Алтае

Анастасия Колоскова

Общество
Звезда «Кухни» Богатырев устроил недельную голодовку на Алтае
Фото: instagram.com/marchi25

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев устроил недельную голодовку в алтайском центре, специализирующемся на детокс-процедурах. Об этом актер рассказал в социальных сетях.

Богатырев признался, что от мыслей о еде он спасается разнообразными процедурами. Артист парится в фитобочке и ходит на массаж и гирудотерапию.

— Единственное, конечно, сон ночной барахлит, но это нормальный процесс во время голодания! Но и то — это индивидуально! В общем, все идет хорошо, — написал Богатырев на своей странице в Instagram.

Фолловеры заметили, что актер заметно похорошел.

«Фото замечательные — выглядите довольным и посвежевшим»; «Самый позитивный пользователь инстаграма»; «Главное, не переборщить», — написали они в комментариях.

До этого Богатырев признавался, что отправился на Алтай с целью привести в порядок мысли.

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев с 2018 года состоит в отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц. В 2020 году они поженились, а в феврале 2021 года у пары родился сын. Актер радостно делится с поклонниками своими эмоциями от рождения наследника и публикует совместные фото. Не так давно он выложил свежий снимок с малышом.

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