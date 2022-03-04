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Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта «Айдара» в ДНР

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта «Айдара» в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу, 4 марта.

— Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» расчетом беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России на территории Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом, отмечается на странице ведомства «ВКонтакте». Как следует из обнародованного видео, управляемая ракета точным попаданием уничтожает одно из строений, на месте которого начинается пожар.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Россия будет уничтожать вооружение, поставляемое ЕС и США на Украину. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией, уточнил он. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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