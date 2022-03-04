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Геронтолог назвал причины долголетия японцев

Ирина Игнатенко

Общество
Геронтолог назвал причины долголетия японцев
Фото: Unsplash

Здоровое питание, любовь к спорту и социальной активности делают японцев долгожителями. Об этом заявил геронтолог Хидетоши Эндо, передает Nation News.

По словам эксперта, традиционная кухня Японии чем-то напоминает средиземноморскую диету. Жители Японии употребляют в пищу много овощей, фруктов, морепродуктов и рыбы. Таким образом организм получает все полезные жиры, микроэлементы и витамины.

Кроме того, многие японцы практикуют регулярную долгую ходьбу или бег. Кто-то предпочитает выходить на утреннюю зарядку на улицу, кто-то практикует особую гимнастику, которая снижает риск падений и переломов.

Многие жители Японии уделяют внимание не только физической форме, но и поддержанию умственной активности. Они посещают специальные социальные клубы. Предложенные там упражнения дают возможность японцам защитить мозг от старения и снизить риск болезни Альцгеймера.

До этого врач-геронтолог Владимир Хавинсон назвал рецепт продления жизни, который подойдет практически каждому. Он сообщил, что танцы благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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