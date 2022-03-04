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Городские службы начали подготовку к следующей зиме

Анастасия Колоскова

Город
Городские службы начали подготовку к следующей зиме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке подведомственных объектов к следующей зиме. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками идут работы по опрессовке тепловых сетей, проведение которых технологически возможно без отключения потребителей, — рассказал заммэра.

По его словам, основные работы пройдут после отключения отопления, когда температура на улице в течение пяти дней будет превышать отметку плюс 8 градусов.

— Особое внимание будет уделяться прохождению гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях, проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей, обновим резервный запас топлива, — отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что отдельно будут проводиться работы на трансформаторных подстанциях, в коллекторах, насосных станциях, водозаборных узлах и газораспределительных пунктах. Всего специалисты комплекса планируют подготовить к зиме около 74 тысяч объектов, в том числе более 34,1 тысячи многоквартирных домов. Работы завершат к 1 сентября, уточнил глава ведомства.

До этого Петр Бирюков сообщил, что в столице начался демонтаж световых новогодних украшений.

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