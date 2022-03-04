Новогодние украшения начали демонтировать в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице начался демонтаж световых новогодних украшений. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, — рассказал он.

Эти украшения до тепла служили дополнительными источниками света и поднимали настроение горожанам и гостям города.

После окончания демонтажа объекты доставят на склады, где они пролежат до следующего праздника. Их осмотрят, очистят, при необходимости отремонтируют. В освещении Москвы используются современные энергосберегающие украшения, которые потребляют в разы меньше электричества. Всего столицу украшали более четырех тысяч таких украшений.

3 марта стало известно, что в столице к Международному женскому дню вырастили более трех миллионов цветов. Среди них тюльпаны, розы, гортензии, примулы и различные комнатные растения. Только одних тюльпанов выращивают более 25 видов. В городских теплицах цветы растут не в грунте, а в специальном водном растворе, полном питательных веществ. Тюльпаны из-за этого получаются с более крупными бутонами и длинными стеблями.