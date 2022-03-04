Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новогодние украшения начали демонтировать в Москве

Михаил Алимов

Город
Новогодние украшения начали демонтировать в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице начался демонтаж световых новогодних украшений. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, — рассказал он.

Эти украшения до тепла служили дополнительными источниками света и поднимали настроение горожанам и гостям города.

После окончания демонтажа объекты доставят на склады, где они пролежат до следующего праздника. Их осмотрят, очистят, при необходимости отремонтируют. В освещении Москвы используются современные энергосберегающие украшения, которые потребляют в разы меньше электричества. Всего столицу украшали более четырех тысяч таких украшений.

3 марта стало известно, что в столице к Международному женскому дню вырастили более трех миллионов цветов. Среди них тюльпаны, розы, гортензии, примулы и различные комнатные растения. Только одних тюльпанов выращивают более 25 видов. В городских теплицах цветы растут не в грунте, а в специальном водном растворе, полном питательных веществ. Тюльпаны из-за этого получаются с более крупными бутонами и длинными стеблями.

Читайте также:
демонтаж Украшения Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте