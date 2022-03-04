Мошенники под видом инвесторов выманили у пенсионерки свыше 200 тысяч рублей

инвестиции

В ОМВД по району Некрасовка поступило заявление от 69-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что стала жертвой лжеинвесторов. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

В полиции рассказали, что, увидев рекламный ролик про инвестиции в интернете, москвичка подписалась на опубликовавшую его страницу. Практически сразу ей позвонили с незнакомого номера и убедили женщину перевести им через онлайн-приложение 12 тысяч рублей якобы за акции.

По мере общения с «инвесторами» пенсионерка решила вложить большую сумму, взяв для этого кредит в размере 200 тысяч рублей. Большую часть из них, 189 тысяч, она перевела по номеру телефона, который указали мошенники.

После попытки вывести деньги связь с неизвестными прервалась. Общая сумма ущерба, нанесенного женщине лжеинвесторами, составил 201 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожая ситуация произошла с еще одной москвичкой, которая лишилась более полумиллиона рублей, доверив деньги «инвесторам».