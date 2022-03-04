Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мошенники под видом инвесторов выманили у пенсионерки свыше 200 тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Мошенники под видом инвесторов выманили у пенсионерки свыше 200 тысяч рублей
инвестиции

В ОМВД по району Некрасовка поступило заявление от 69-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что стала жертвой лжеинвесторов. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

В полиции рассказали, что, увидев рекламный ролик про инвестиции в интернете, москвичка подписалась на опубликовавшую его страницу. Практически сразу ей позвонили с незнакомого номера и убедили женщину перевести им через онлайн-приложение 12 тысяч рублей якобы за акции.

По мере общения с «инвесторами» пенсионерка решила вложить большую сумму, взяв для этого кредит в размере 200 тысяч рублей. Большую часть из них, 189 тысяч, она перевела по номеру телефона, который указали мошенники.

После попытки вывести деньги связь с неизвестными прервалась. Общая сумма ущерба, нанесенного женщине лжеинвесторами, составил 201 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожая ситуация произошла с еще одной москвичкой, которая лишилась более полумиллиона рублей, доверив деньги «инвесторам».

Читайте также:
Инвестиции Интернет Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте