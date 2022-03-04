Аналитик спрогнозировал будущее продукции Apple в России

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Перед американской компанией Apple стоит противоречие: следовать интересам своего бизнеса или государственной политике. Об этом сообщил аналитик Василий Ющук.

По мнению эксперта, компания взяла паузу, чтобы обдумать ситуацию и понять, как действовать в сложившихся условиях, когда США и Европа продолжают вводить санкции в отношении России. Нужно решить ряд вопросов, связанных с поставками, транспортной логистикой.

Эксперт добавил, что спрос на продукцию Apple в России остается на высоком уровне, поэтому компания хотела бы сохранить российский рынок. Однако эксперт подчеркнул, что iPhone все же могут заблокировать на уровне операционной системы. Тогда российские специалисты будут искать способы разблокировки системы, чтобы пользователям не пришлось покупать новые телефоны, передает Life.ru.

3 марта магазины продажи техники Apple re:Store открылись в Москве. Днем ранее, 2 марта, все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.