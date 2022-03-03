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Магазины продажи техники Apple re:Store открылись в Москве

Полина Долганова

Общество
Магазины продажи техники Apple re:Store открылись в Москве
Фото: depositphotos

Ретейлер re:Store американской компании — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple открыл свои магазины в Москве в четверг, 3 марта.

До этого двери магазинов были закрыты для покупателей. При этом ретейлер не объяснял причин закрытия и не делал никаких заявлений на эту тему.

В настоящее время в магазине в торговом центре Метрополис в наличии имеется весь модельный ряд смартфонов iPhone 13.

При этом цены на продукцию выросли примерно на 20-30 процентов.

Говорить о том, что компания Apple уходит из России, пока рано: официальных заявлений о том, что продаж больше не будет, представители компании не делали. Невозможность покупки устройств может быть связана с переоценкой и логистическими проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Накануне компания Apple сообщила, что работа ее системы платежей Apple Pay ограничена в РФ. Отмечается, что такое решение было принято из-за событий на Украине. Помимо Apple Pay, на территории России ограничат и другие услуги. Также «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.

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