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«Они все-таки не уходили»: эксперт оценил вероятность возобновления продаж Apple в России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Они все-таки не уходили»: эксперт оценил вероятность возобновления продаж Apple в России
Фото: Unsplash

Говорить о том, что компания Apple уходит из России, пока рано: официальных заявлений о том, что продаж больше не будет, представители компании не делали. Невозможность покупки устройств может быть связана с переоценкой и логистическими проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

— Они все-таки не уходили. Тут сложно сказать, насколько все затянется, так как нет официальной позиции компании: они не говорили, что продажи остановлены и компания вообще ничего продавать не будет. Просто молча закрыли свой онлайн-магазин, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, раньше Apple уже поступала аналогичным образом из-за переоценки. Так, когда в Турции обвалилась лира, магазин Apple некоторое время не работал.

— Когда лира рухнула, магазин Apple некоторое время не функционировал. Они переписывали ценники на все устройства. Возможно, так будет и у нас. Не исключено, что все взаимосвязано с логистическими проблемами: пока они меняют цены, нет и устройств, которые они могли бы продавать, — заметил специалист.

Из-за проблем с поставками в будущем подорожают запчасти к устройствам Apple, спрогнозировал Побыванец. Если у владельца гаджета есть проблемы с экраном или другими частями телефона, логично посетить сервис и устранить неисправность, резюмировал специалист.

Компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в РФ. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в Россию. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».

Утром 2 марта в Москве не открылись магазины американской компании re:Store — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple. Клиентам не сообщили о планируемом закрытии.

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