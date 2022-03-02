Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве 2 марта

Фото: YouTube / Apple

Ретейлер re:Store американской компании — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple не открыл свои магазины в Москве в среду, 2 марта.

При этом магазины никак не уведомили своих клиентов о планируемом закрытии.

Так, например, у магазина re:Store на столичной улице Пречистенке открытия торговой площадки ожидали несколько человек. Однако свои двери розничная сеть так и не открыла.

Технику Apple также нельзя купить в магазине «М.Видео» в торговом центре «Европейский».

При этом в магазине около станции метро Преображенская площадь консультанты сообщили, что технику в скором времени завезут.

Накануне компания Apple сообщила, что работа ее системы платежей Apple Pay ограничена в РФ. Отмечается, что такое решение было принято из-за событий на Украине. Помимо Apple Pay, на территории России ограничат и другие услуги. Также «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.

Специалисты Центробанка России рассказали, как теперь будут работать на территории страны pay-сервисы после введения антироссийских санкций Запада. Изменения коснутся таких систем, как Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о работе данных сервисов и узнала у эксперта, что делать, если возникли проблемы при оплате услуг.