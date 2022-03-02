Система платежей Apple Pay перестала работать в России

Фото: youtube.com/Apple

Компания Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в РФ. Об этом пишет во вторник, 1 марта, Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что такое решение было принято из-за событий на Украине. Помимо Apple Pay на территории России ограничат и другие услуги.

Также «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple. Кроме того, приостановлена продажа всех продуктов компании.

— На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну, — сообщили в Apple, передает агентство.

Специалисты Центробанка России рассказали, как теперь будут работать на территории страны pay-сервисы после введения антироссийских санкций Запада. Изменения коснутся таких систем, как Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о работе данных сервисов и узнала у эксперта, что делать, если возникли проблемы при оплате услуг.